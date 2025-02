Garoto morre após injetar na perna líquido com água e restos de borboleta

Um adolescente de 14 anos morreu um dia após dar entrada no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), no sudoeste da Bahia. Segundo o pai do garoto, antes de morrer, o filho contou para a médica que amassou uma borboleta, misturou os restos do inseto com água e usou uma seringa para injetar o líquido na perna. O caso é apurado pela Polícia Civil (PC).