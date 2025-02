Gasolina volta a subir e bate recorde do governo Lula: R$ 6,37

Os preços médios da gasolina e do diesel voltaram a registrar aumento nos postos em todo o país, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O que aconteceu

Na semana entre os dias 9 e 15 de fevereiro, o valor médio do litro de gasolina nos postos foi de R$ 6,37, superando os R$ 6,35 da semana anterior e renovando a máxima dos últimos 2 anos, desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O preço do litro do diesel, por sua vez, foi de R$ 6,39, acima da média de R$ 6,38 registrada na semana anterior.

Desde a semana de 19 de janeiro, a gasolina vem enfileirando sucessivos aumentos de preço. Em 2024, o valor médio foi de R$ 6,15 por litro.

No acumulado dos últimos 2 anos, o valor do litro da gasolina pulou de R$ 4,96 (na última semana de 2022) para R$ 6,37. O aumento nesse período foi de 28,4%.

No caso do diesel, a alta foi ainda maior: 42,3%, passando de R$ 4,49 para R$ 6,39 por litro.

ICMS

Em fevereiro deste ano, o valor da gasolina e do diesel sofreu os efeitos do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em todo o país.

O imposto estadual da gasolina pulou de R$ 1,3721 para R$ 1,47 por litro a partir do dia 1º.

Em relação ao diesel, a alta do ICMS foi de R$ 0,06, passando de R$ 1,0635 para R$ 1,12 por litro.