A influenciadora ainda ressaltou a importância de que outras vítimas busquem apoio e proteção jurídica: “Eu vivi com o Rodrigo, meu ex-namorado, um relacionamento que era um constante jogo de manipulação. No começo, quando só ficávamos, ele era um príncipe; porém, com o tempo, ele arrumou uma namorada. Me comunicou e disse que me amava e que só a estava ‘usando’ para me esquecer”.