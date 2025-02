Gêmeos foram mortos a tiros após um deles dançar com ex-namorada de criminoso, diz testemunha

O assassinato dos irmãos gêmeos Kaio Silva e Kauan Silva, atacados com tiros durante uma vaquejada na Vila Padre Anchieta, na cidade de Trairi, no interior do Ceará, neste fim de semana, foi motivado por ciúmes, conforme uma testemunha do crime ouvida pelo g1 e pela TV Verdes Mares.

Segundo a testemunha, que prefere não se identificar, os jovens estavam no local onde era realizada a vaquejada desde sábado (15), participando das festividades. Durante o evento, Kauan, que era solteiro, dançou com uma mulher apontada como ex-namorada de um dos suspeitos do crime. No dia seguinte, a dança entre ele e a mulher se repetiu.

No domingo (16) Kauan e o irmão participaram normalmente do evento e, à noite, quando estavam dormindo em uma casa disponibilizada para os vaqueiros, o local foi invadido por homens armados e encapuzados, que estavam em busca de quem dançou com a mulher.

Ainda de acordo com a testemunha, no momento do ataque, Kaio estava deitado na rede com a namorada, que está grávida. Já Kauan, estava sozinho.

Ao localizar os irmãos, os suspeitos atiraram nos dois, que foram atingidos por vários disparos no rosto. A testemunha afirma que não sabe se ainda se os criminosos atiraram nos por não saber qual dos irmãos havia dançado com a ex-mulher do criminoso ou se “por maldade”.