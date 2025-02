‘Gerente do crime’: filha de líder do Comando Vermelho é presa por tráfico de drogas no Acre

Dois integrantes da Organização Criminosa Vermelho (CV) foram presos em uma operação da Polícia Civil do Acre na última terça-feira (5). Os detidos foram identificados como Taglierre Lima Rabelo e Francisca Eduarda, conhecida como “Duda”, filha de uma das maiores lideranças do CV no estado, “Chico Banguela”. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles.

A dupla é suspeita de atuar como elo entre transações ilícitas na região de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, onde as investigações começaram. A ação ocorreu contou com policiais civis dos municípios de Manoel Urbano e Capixaba, além das especializadas DECORE e DRACO, com apoio da Polícia Militar de Rio Branco.

VEJA MAIS: Polícia Civil prende dois membros do Comando Vermelho suspeitos de tráfico no Acre

Taglierre Rabelo e Duda agiam como uma espécie de “gerentes do crime”. O homem já possui passagens pela polícia por sequestro e cárcere privado. Duda estava foragida desde a Operação Nepente, e é acusada por envolvimento com tráfico de drogas e de integrar facção criminosa.