Gerlen denuncia ex-secretária por pagamento irregular no valor de R$ 66 mil; gestora se defende

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, procurou a Delegacia de Polícia Civil do município neste sábado (22) para registrar um boletim de ocorrência sobre um pagamento irregular no valor de R$ 66 mil, realizado no dia 3 de janeiro de 2025.

De acordo com o prefeito, a transação foi feita sem sua autorização por um funcionário da gestão anterior, que teria acessado o sistema no dia 2 de janeiro e autorizado o pagamento para uma empresa.

“Isso é caso de polícia. Se realmente for comprovado, é crime de peculato. Infelizmente, isso aconteceu, mas não pode continuar acontecendo”, afirmou o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.

Após registrar o boletim de ocorrência, Diniz reforçou que o caso será investigado e os responsáveis punidos.

“O servidor acessou o sistema com uma senha antiga da gestão anterior e fez o pagamento. Isso vai ser apurado porque se trata de corrupção, de desvio de dinheiro público”, declarou.

A pessoa identificada no boletim de ocorrência como sendo a suposta autora do pagamento é Cláudia Helena Teles da Cunha, que chegou a ser secretária de Saúde do município interinamente, nomeada para o cargo em 5 de junho de 2024 e exonerada em 11 de junho de 2024. Cláudia também foi secretária de Planejamento na gestão de Mazinho Serafim.

Procurada pela equipe do site ContilNet, a ex-secretária disse que tudo foi um grande mal-entendido e que a nova gestão não sabe como funciona o sistema.

“Eu não tenho nem estrutura para falar disso, mas já juntei todas as provas, já entreguei para os advogados, e eles vão entrar com o que for preciso. Foi um grande mal-entendido. Acho que a equipe do prefeito não entendeu como funciona o sistema, o protocolo, mas eu tenho todos os documentos e autorizações”, disse Cláudia Helena.