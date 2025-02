Gerlen Diniz anuncia concurso efetivo em 2025 para Sena Madureira; veja vídeo

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, anunciou neste domingo (23) que, após a realização do concurso seletivo para a educação, haverá um concurso público efetivo, previsto para ocorrer ainda em 2025.

Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito reforçou que este compromisso faz parte de suas promessas de campanha, destacando a importância de abrir oportunidades para a população. “Este aqui é só o seletivo, vai ter o efetivo para dar oportunidades para vocês. Isso é compromisso de campanha”, afirmou.

A notícia gerou entusiasmo nas redes sociais, com muitos internautas expressando apoio ao anúncio. Diversos comentários destacaram o elogio ao prefeito, como uma usuária que comentou: “O melhor prefeito do Acre”. Outro internauta expressou aprovação com diversos aplausos virtuais: “Que maravilhosa notícia!”.

A expectativa agora é sobre o concurso efetivo, que promete atrair a atenção dos cidadãos e contribuir para a expansão das oportunidades de emprego no município.

Assista ao vídeo: