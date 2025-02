Gerlen e Jairo Cassiano confirmam agenda de Alan Rick na próxima sexta em Sena Madureira

Na manhã desta quarta-feira (12) o prefeito Gerlen Diniz (PP), recebeu em seu gabinete o assessor parlamentar Jairo Cassiano para tratar de vários assuntos pertinentes à cidade de Sena Madureira. Na ocasião, também foi confirmada para sexta-feira (14) a vinda do senador Alan Rick (UB) ao município para o cumprimento de uma extensa agenda.

Jairo Cassiano, representante do senador Alan Rick, disse ter feito tratativas com o prefeito Gerlen sobre assuntos importantes para a população ligados às áreas da saúde, Produção Rural, dentre outras. “Foi com muita alegria que fui recebido hoje pelo prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz. Conversamos muito sobre alguns projetos e ideias para melhorar as políticas públicas do nosso querido município. Na oportunidade, definimos a visita do senador da república Alan Rick e do deputado federal Roberto Duarte que estarão em Sena Madureira na próxima sexta-feira”, frisou.

Alan Rick chegará em Sena Madureira pela parte da manhã. Por volta das 8:30 horas, ele estará na Feira Livre dos colonos e, em seguida, participará de outros compromissos.

O senador deverá anunciar, dentre outras coisas, recursos para a revitalização total da Pousada do Agricultor que há anos se encontra em precárias condições.

O prefeito Gerlen Diniz irá recepcionar Alan Rick e discutir outras emendas do senador para novos investimentos em Sena Madureira.