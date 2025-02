Gisele Bündchen e Joaquim Valente planejam parto domiciliar e se preparam para a chegada do primeiro filho juntos

isele Bündchen, de 44 anos, está vivendo um momento especial em sua vida pessoal. A supermodelo brasileira, conhecida mundialmente por sua trajetória de sucesso nas passarelas, está grávida de seu terceiro filho, o primeiro fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35 anos.

A notícia da gravidez foi uma surpresa para o casal, mas trouxe imensa alegria, principalmente para o futuro papai, que se prepara para a experiência da paternidade pela primeira vez.

Gisele, que já é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, filhos do seu casamento anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, escolheu seguir o mesmo caminho que trilhou em suas gestações anteriores e optou por um parto domiciliar. A decisão reflete sua filosofia de vida, baseada em escolhas naturais e uma conexão profunda com seu próprio corpo.

A gestação de Gisele foi confirmada em outubro de 2024, quando rumores começaram a circular na mídia internacional. O casal, discreto em relação à vida pessoal, não divulgou o sexo do bebê e tem evitado comentar publicamente sobre a gravidez. No entanto, amigos próximos revelaram que tanto Gisele quanto Joaquim estão ansiosos e planejando cuidadosamente a chegada do novo integrante da família.

O relacionamento entre Gisele e Joaquim começou em 2022, após a separação da modelo de Tom Brady. Desde então, os dois vêm construindo uma vida juntos, longe dos holofotes. A gestação é vista como um novo capítulo na trajetória da supermodelo, que equilibra a maternidade, a vida profissional e o compromisso com causas ambientais e sociais.

Escolha pelo parto domiciliar reforça filosofia de vida de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen sempre se destacou por adotar um estilo de vida saudável e natural. Durante suas gestações anteriores, ela seguiu uma rotina equilibrada, incluindo práticas como ioga, meditação e alimentação orgânica. A modelo já compartilhou em entrevistas que teve seus dois primeiros filhos por meio de partos naturais, sem intervenções médicas hospitalares, e que a experiência foi extremamente positiva.

Optar pelo parto domiciliar não é uma decisão comum entre celebridades, mas Gisele acredita nos benefícios desse método. A escolha é embasada em estudos que apontam que, quando feito com acompanhamento adequado, o parto em casa pode ser tão seguro quanto o hospitalar. Profissionais especializados, como parteiras e médicos, garantem que a mãe e o bebê recebam todo o suporte necessário. Segundo relatos, o casal já iniciou o planejamento do parto e Gisele está cercada de uma equipe médica para garantir que tudo ocorra com segurança.

A preparação do casal para a chegada do bebê

Com a data do parto se aproximando, Gisele e Joaquim estão se preparando intensamente para receber o bebê. O casal optou por manter um ambiente tranquilo e acolhedor em casa, garantindo que o momento do nascimento seja repleto de serenidade. A residência da modelo em Miami está sendo adaptada para proporcionar as melhores condições para o parto domiciliar.

Entre os preparativos, a modelo tem seguido uma rotina de cuidados para garantir bem-estar físico e emocional. Exercícios respiratórios, sessões de alongamento e acompanhamento nutricional fazem parte do dia a dia da gestante. Além disso, ela tem priorizado momentos de conexão com a natureza, reforçando sua relação com hábitos saudáveis que sempre foram sua marca registrada.

Gisele Bündchen e a influência da maternidade em sua carreira

Desde que se tornou mãe pela primeira vez, Gisele equilibra sua rotina entre a maternidade e a carreira. Apesar de ter reduzido o ritmo de trabalho nos últimos anos, a modelo continua ativa na indústria da moda e em projetos ambientais. Sua dedicação à família sempre esteve em primeiro plano, e a chegada de um novo bebê reforça ainda mais seu compromisso com valores ligados à vida simples e natural.

Ao longo dos anos, Gisele tem usado sua influência para falar sobre maternidade consciente, aleitamento materno e alimentação saudável. Ela já compartilhou experiências sobre seus partos anteriores e como a preparação física e emocional contribuiu para um nascimento mais tranquilo e humanizado.

A relação entre Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Gisele e Joaquim Valente mantêm uma relação discreta, mas estável. O casal foi visto publicamente pela primeira vez em novembro de 2022, pouco tempo depois do divórcio da modelo com Tom Brady. Inicialmente, a relação era baseada em amizade e treinos de jiu-jitsu, mas evoluiu para um romance.

Joaquim Valente, brasileiro radicado nos Estados Unidos, é um dos treinadores de jiu-jitsu mais respeitados da atualidade. Ele é cofundador da Valente Brothers, uma academia renomada que ensina a arte marcial com foco em defesa pessoal e disciplina. A relação com Gisele é marcada pelo respeito e pela parceria, e a chegada do bebê fortalece ainda mais os laços entre eles.

Impacto da nova maternidade na vida de Gisele Bündchen

A gravidez de Gisele marca uma nova fase na vida da modelo. Depois de anos dedicando-se à criação dos filhos e ao trabalho, ela encara essa nova gestação como uma oportunidade de renovação e crescimento pessoal. Embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a chegada do bebê, pessoas próximas afirmam que ela está vivendo um dos momentos mais felizes de sua vida.

Os filhos mais velhos da modelo, Benjamin e Vivian, também estão animados com a chegada do novo irmão ou irmã. Gisele sempre priorizou um ambiente familiar acolhedor e, segundo amigos, está garantindo que a transição seja tranquila para todos os envolvidos.

A história de Gisele Bündchen e seus partos naturais anteriores

Em entrevistas anteriores, Gisele contou que teve seus dois primeiros filhos de parto natural e sem anestesia. Ela ressaltou que a respiração, o preparo físico e a mentalização foram essenciais para um parto tranquilo. A modelo revelou que seu primeiro filho, Benjamin, nasceu em uma banheira, em sua casa, e que a experiência foi transformadora.

Optar pelo parto domiciliar novamente reflete sua confiança no processo natural do corpo feminino. Especialistas afirmam que o parto humanizado traz benefícios para a recuperação da mãe e para o desenvolvimento do bebê, proporcionando uma experiência mais conectada e menos invasiva.

O legado de Gisele Bündchen como referência em maternidade natural

Gisele Bündchen não é apenas um ícone da moda, mas também uma referência quando o assunto é maternidade e bem-estar. Sua abordagem holística para a vida tem inspirado muitas mulheres ao redor do mundo a optarem por métodos mais naturais durante a gestação e o parto. A modelo tem sido uma defensora da humanização do nascimento e da importância de um ambiente acolhedor para o bebê.

Além disso, sua influência vai além da maternidade. Gisele continua engajada em causas ambientais, promovendo a sustentabilidade e incentivando hábitos saudáveis. Seu estilo de vida reflete escolhas alinhadas com a preservação do meio ambiente, algo que também influencia a forma como cria seus filhos.

Expectativa para o nascimento do bebê de Gisele Bündchen e Joaquim Valente

A chegada do primeiro filho do casal é aguardada com grande expectativa. Fãs e admiradores da modelo seguem atentos às atualizações sobre a gravidez e o parto. Embora o casal mantenha discrição, é possível que Gisele compartilhe detalhes desse momento especial assim que o bebê nascer.

Enquanto isso, a modelo continua focada em sua preparação para o parto, cercada de profissionais experientes e seguindo uma rotina equilibrada. A escolha pelo parto domiciliar reforça seu compromisso com uma abordagem mais natural e consciente para a maternidade.