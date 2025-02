Gladson abre ano letivo com anúncio de investimento de mais de R$ 190 milhões em equipamentos

O governador Gladson Cameli participou, nesta segunda-feira (10), da abertura do ano letivo da rede estadual de ensino do Acre. A solenidade aconteceu na Escola Armando Nogueira, em Rio Branco.

Durante o evento, Cameli reforçou o compromisso de seu governo com a melhoria da qualidade do ensino e anunciou um investimento superior a R$ 190 milhões na educação estadual. Os recursos estão sendo aplicados na aquisição de equipamentos e materiais que beneficiarão escolas em todo o estado.

Entre os itens adquiridos estão cadeiras, armários, freezers, geladeiras, liquidificadores, fogões industriais, aparelhos de ar-condicionado, além de kits escolares com mochilas e materiais didáticos, como microscópios e livros.

“Estamos mostrando nosso compromisso com os alunos e com as famílias acreanas. Que a gente possa, cada vez mais, garantir uma qualidade de ensino sempre muito positiva para todos”, afirmou o governador.

A solenidade de abertura contou com a presença de alunos, servidores da educação e autoridades estaduais, como a vice-governadora Mailza Assis, o secretário de Educação, Aberson Carvalho, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior.