Gladson anuncia chegada da 1ª aeronave do Corpo de Bombeiros, avaliada em quase R$ 30 milhões

Durante a aula inaugural do curso de formação do Corpo de Bombeiros para 54 alunos soldados, nesta quarta-feira (19), o governador Gladson Cameli anunciou que a corporação vai ganhar uma aeronave.

A aquisição se dá a partir de um acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT). O avião, que será o primeiro da corporação, está previsto para chegar em julho deste ano e tem o valor de R$ 29 milhões.

“Estamos nos preparando para receber essa aeronave que vai atuar no transporte de tropas e no salvamento de vidas em todo o Estado, porque esse é o trabalho do Corpo de Bombeiros”, disse o governador.