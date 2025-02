Gladson anuncia convocação de quase 90 aprovados no último concurso da Sesacre

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (26) que vai convocar 89 aprovados no último concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizado ainda no ano passado.

A lista deve sair na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira.

Com os nomes no DOE, os candidatos terão prazo de 30 dias para apresentação de documentos e efetiva assinatura do termo de posse.

“O cuidado com a população é prioridade e seguimos avançando!”, disse o governador em suas redes sociais ao fazer o anúncio.