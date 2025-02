Gladson Cameli lamenta a morte do colunista Douglas Richer, que faleceu neste domingo

O governador Gladson Cameli divulgou, neste domingo (2), uma nota de pesar lamentando a morte do colunista social Douglas Richer, um dos grandes nomes da comunicação no Acre.

O jornalista faleceu durante a madrugada no Hospital de Base de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde estava internado desde o dia 6 de janeiro para tratar uma fibrose pulmonar idiopática.

Na mensagem, Cameli expressou solidariedade à família, amigos e colegas de profissão, destacando o legado deixado por Douglas ao longo de sua carreira.

“É com profundo pesar que recebo a triste notícia do falecimento do meu amigo Douglas Richer. Neste momento de dor, expresso meus mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, escreveu o governador.