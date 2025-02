Gladson Cameli presenteia blogueira mirim com iPhone 14 após pedido nas redes sociais

A blogueira mirim Larissa Emanuela, moradora de Cruzeiro do Sul, no Acre, realizou um grande sonho ao receber um iPhone 14 do governador Gladson Cameli. O presente veio após a jovem fazer um pedido nas redes sociais, explicando que o novo aparelho ajudaria na produção de seus conteúdos digitais.

Atendendo à solicitação, o governador enviou o celular por meio de seu assessor, Chico Gatão. Emocionada, Larissa agradeceu o gesto e afirmou que seguirá firme em sua trajetória como criadora de conteúdo. “Agradeço a Deus e ao governador Gladson Cameli que me ajudou na minha carreira. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Consegui realizar o meu sonho de ganhar esse iPhone. Agradeço a todos vocês que me ajudaram, que ficavam compartilhando”, celebrou.

Nas redes sociais, a ação do governador gerou grande repercussão e foi elogiada por internautas, que destacaram a felicidade da menina e a iniciativa de Gladson.