Gladson dança, dubla música internacional e arranca suspiro na Via Expressa Connection

No último final de semana, o governador do Acre, Gladson Cameli, protagonizou uma cena que vai ficar marcada na memória (e nas redes sociais) de muitos. Durante a festa Via Expressa Connection, promovida pelo renomado blogueiro e empresário James Pequeno, Gladson não se limitou ao seu papel político. Ele foi além — muito além!

Com um carisma de dar inveja a qualquer artista de Hollywood, Cameli fez uma performance de dar água na boca. O governador dançou, dublou sucessos internacionais e, claro, conquistou a pista de dança, que parecia mais um território dominado do que um simples salão de festas. Com seu estilo único, Gladson lançou mão de movimentos que fariam até os melhores dançarinos do TikTok repensarem suas carreiras.

“Como tem mulher bonita aqui!”, disparou o governador, enquanto a plateia delirava. E não eram só as mulheres que estavam em estado de euforia — os rapazes também não ficaram atrás! Os gritos e suspiros ecoavam como se estivéssemos em um show de uma megaestrela pop. O clima era de festa, e a energia, contagiante!

A festa, que começou na noite de sábado, varou até a manhã deste domingo, e Gladson, com seu jeito autêntico, se distanciou léguas – na popularidade – de antigos ícones políticos do Acre, como Jorge Viana e Flaviano Melo. Se antes a popularidade era um jogo de quem tinha mais seguidores, agora parece que a dança e a dublagem se tornaram as novas armas da política acreana.

Claro, tanto Flaviano quanto Jorge também já foram alvo de suspiros — mas, convenhamos, fazia tempo que a política local não tinha um governador tão cheio de atitude e disposição para quebrar barreiras e arrasar na pista!

Então, se você pensou que a política era só trabalho, Gladson Cameli provou que, com um pouco de ritmo e carisma, é possível transformar uma festa em um verdadeiro espetáculo. E quem sabe? Com esse talento todo, talvez ele considere participar de um reality show musical no futuro. Afinal, a política também precisa de um pouco de diversão.