Gladson diz que Aleac e Governo tem “sintonia” ao participar da posse de Nicolau

Quem participou da posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para o biênio 2025/2026 foi o governador Gladson Cameli (PP), neste sábado, 1º de fevereiro.

Luiz Gonzaga deixa a presidência e passa o posto para o também deputado Nicolau Júnior.

O governador disse que apoia o clima de harmonia entre os poderes e fez questão de dizer que o executivo está à disposição da Aleac.

“Eu preciso dizer aqui que todo sucesso da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) tem o aval do executivo acreano. O poder legislativo, que representa o povo, tem uma relação muito boa com o Governo e uma sintonia, respeitando a legitimidade de cada poder. Na minha gestão como governador, sempre prezarei pela harmonia entre os poderes”, disse o governador.