Gladson e Mailza terão reajuste de salários; novos valores chegam a mais de R$ 40 mil

O governador Gladson Cameli sancionou, de acordo com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (28), a Lei nº 4.523, que reajusta os valores dos subsídios mensais do chfe do Executivo Estadual e da vice-governadora, Mailza Assis (PP), para o exercício de 2025.

Com o reajuste, os salários do governador e da vice-governadora passam a receber aproximadamente R$ 40.137,69 e R$ 38.151,80, respectivamente.

A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no final de 2024 e, oficializada agora, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro. Os salários do governador serão correspondentes a 100% do valor recebido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

Já a vice-governadora irá receber o equivalente a 95% recebido pelo governador do estado do Acre.