Gladson fala pela 1ª vez sobre denúncia do MPAC contra o presidente do Iapen: “Vai poder se defender”

O governador do Acre, Gladson Cameli, comentou, nesta segunda-feira (17), sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) contra o presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Marcos Frank, por disparos de arma de fogo em via pública.

ENTENDA: Presidente do Iapen é denunciado pelo MPAC por disparos de arma de fogo em via pública

A acusação está baseada nos artigos 15 c/c, art. 20, da Lei nº 10.826/2023, e aponta que Frank efetuou cerca de cinco disparos contra um veículo modelo Onix, no dia 24 de fevereiro do ano passado.

Após a repercussão do caso, Gladson Cameli defendeu a necessidade de transparência e respeito às investigações dos órgãos competentes, mas ressaltou que Frank terá direito à defesa.

“O que não pode é que quem vá assumir qualquer pasta, de uma forma ou de outra, a gente criar pontos de interrogação. Aquilo que é dúvida, ele vai ter um momento para se defender. E aquilo que tiver a sua defesa, se ele provar o contrário, não tem porque sair. Ele vai ter a oportunidade de se defender, e é isso. Os órgãos de fiscalização estão aí para cumprir as suas obrigações, mas nós temos que, cada vez mais, ter transparência, responder os órgãos de controle do que precisa e, ao mesmo tempo, avançar no que tem que avançar”, afirmou o governador.

Além do caso recente, o MPAC ressaltou que Marcos Frank já é reincidente em situação semelhante. Em um caso anterior, ocorrido em Sena Madureira, ele teria disparado em via pública, no entanto, a situação não chegou a um processo judicial, já que ele conseguiu firmar um Acordo de Não Persecução Penal.

O caso segue em análise pelo Poder Judiciário, que avaliará as provas apresentadas pelo Ministério Público.