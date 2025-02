Gladson fala pela 1ª vez sobre exonerações de indicados de Alan: “Não sei porque esse dilema todo”

O governador Gladson Cameli comentou, nesta segunda-feira (10), sobre as exonerações de indicados pelo senador Alan Rick de cargos no governo estadual. Em sua fala, o chefe do Executivo minimizou a repercussão do episódio e destacou que as decisões administrativas são de sua responsabilidade enquanto gestor.

“Não sei porque esse dilema todo, ele é senador da República, eu sou governador do estado. As decisões, eu como governador, quem toma é o governador, e eu preciso cada vez mais não politizar a administração, mas tocar a equipe governamental, com mais compromisso dentro do estado”, disse.

O governador também frisou que sua prioridade é a gestão e que busca evitar a politização da administração pública. Segundo ele, a reformulação da equipe faz parte do planejamento do governo para garantir a execução das ações previstas para o próximo ano. “Eu preciso cada vez mais não politizar a administração, mas tocar a equipe governamental com mais compromisso dentro do Estado, ressaltou.

Questionado sobre uma suposta gravação que envolve o senador Alan Rick, Cameli afirmou que não houve nenhum tipo de crise política ou gravação comprometedora relacionada às exonerações e reforçou que cada gestor tem liberdade para escolher sua equipe.

“Não tenho nada a falar, não teve nada de gravação, não teve nenhum problema, os mesmos, quando assumir o governo vão ter a liberdade para escolher os seus, eu tenho. Tendo a certeza de que o governo tem um planejamento, eu tenho ações a cumprir. Eu tenho dito que em 2025 vai ser o ano de executar, e sem nenhum problema político, por livre vontade de escolhas”, afirmou.

As exonerações de indicados do senador repercutiram na última semana em todo o estado. Alan Rick, por sua vez, optou por ainda não se manifestar sobre a situação.