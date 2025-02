Gladson homenageia Nicolau, Gonzaga e Pedro Longo com a maior honraria do Estado do Acre

Na sessão solene de posse na nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), neste sábado (1), o governador Gladson Cameli, Grão-mestre da ordem da Estrela, concedeu a maior honraria do Estado aos deputados Nicolau Júnior (PP), Luiz Gonzaga (PSDB) e Pedro Longo (PDT).

Os três foram reconduzidos aos cargos na Mesa e foram homenageados com a insígnia Ordem da Estrela do Acre.

Nicolau, que antes estava como 1º secretário, volta a assumir a presidência da Casa. Enquanto Luiz Gonzaga, que antes ocupava o cargo de presidente, retorna à 1ª Secretaria. Pedro Longo permanece no cargo de vice-presidente.

“Tiveram compromisso e contribuição com o desenvolvimento, democracia e cidadania do Acre”, disse Gladson.

Criada pela Resolução 283/2022, a Ordem do Mérito Judiciário do Estado do Acre destina-se a agraciar pessoas ou entidades nacionais ou estrangeiras, podendo ser concedida post mortem, pelos serviços ou méritos que tenham se tornado dignas do reconhecimento da Justiça Acreana.