Gladson prega união entre Governo, prefeituras e câmaras no Acre: “Minha determinação”

O governador Gladson Cameli participou da sessão solene de abertura dos trabalhos da Câmara de Rio Branco, nesta segunda-feira (2), e destacou a importância de se manter as parcerias entre o Estado e Legislativo Municipal.

Segundo o chefe do Executivo Estadual, a determinação dele é que as prefeituras em todo o estado façam as parcerias necessárias para os municípios.

“É em reconhecimento ao trabalho que o Executivo Municipal vem fazendo em prol da nossa capital Rio Branco. E em nome deles eu dedico isso às demais câmaras do nosso estado. E nós precisamos estar unidos para vencer os desafios. Compromisso é compromisso, união é união, parceria é parceria, e a determinação que eu dei, não só aqui na capital, mas em todo o estado, é que a gente possa fazer as parcerias que o estado precisa”, disse.

Gladson Cameli tem na Câmara de Rio Branco a maioria dos vereadores eleitos por seu partido, o Progressistas, totalizando seis, são eles: Bruno Moraes, Samir Bestene, Rodrigo Aiache, Felipe Tchê, Elzinha Mendonça e Lucilene Vale.