Gladson volta a exonerar comissionados e escolhe novo diretor do Deracre; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (19), o governador Gladson Cameli voltou a fazer exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados.

A principal mudança aconteceu no Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre). Gladson exonerou Tony da Rocha Roque do cargo de diretor de Desenvolvimento Regional e anunciou Celso Nascimento de Souza como substituto.

Veja a lista completa:

Exonerar RAISA KELLY DA SILVA MODESTO NUNES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 3.773-P, de 28 de abril de 2023.

Exonerar HIGOR JAVAN OLIVEIRA VIEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeado através do Decreto nº 3.766-P, de 28 de abril de 2023.

Nomear HUGO DELEON DE SOUZA BANDEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear HIGOR JAVAN OLIVEIRA VIEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, no Gabinete da Vice-Governadora – GABVICE.

Exonerar TONY DA ROCHA ROQUE do cargo de Diretor de Desenvolvimento Regional do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE, nomeado através do Decreto nº 1.766-P, de 9 de fevereiro de 2023.

Nomear CELSO NASCIMENTO DE SOUZA para exercer cargo de Diretor de Desenvolvimento Regional do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.

Exonerar SARAH DE LIMA MUNIZ do cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-1, nomeada através do Decreto nº 6.860-P, de 21 de maio de 2024.