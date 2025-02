Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta quinta-feira; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20), o governador Gladson Cameli publicou novas exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados.

As mudanças aconteceram principalmente na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, pasta chefiada pela vice-governadora Mailza Assis.

Veja lista completa:

Nomear ANDERSON LEITE DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Exonerar ANDERSON LEITE DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 1.810-P, de 10 de fevereiro de 2023.

Exonerar ERYCLIS FEITOSA SÁ DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 849-P, de 12 de janeiro de 2023.

Exonerar PRISCILA CASTRO VIDAL do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 8.042-P, de 30 de setembro de 2024.

Nomear ERYCLIS FEITOSA SÁ DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear PRISCILA CASTRO VIDAL para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear JESSÉ SILVA DA CRUZ para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear LUCIANO DIAS FONSECA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Procuradoria-Geral do Estado – PGE.

Exonerar JOÃO FELIPE BARAUNA DE SOUZA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 1.501-P, de 2 de fevereiro de 2023.