O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, assinou uma série de nomeações no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (7). Pelo menos novos 20 comissionados tiveram os nomes publicados no documento.

Entre as secretarias que receberão os novos servidores estão a Secretaria de Estado de Governo (Segov), Secretaria de Estado da Casa Civil e Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac).

Confira os novos nomes: