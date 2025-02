Gladson volta a fazer exonerações de comissionados e anuncia novo gerente de hospital

O Diário Oficial do Estado, publicado na manhã desta quarta-feira (26), trouxe mais uma leva de nomeações e exonerações por parte do governador do estado do Acre, Gladson Camelí.

A grande parte das nomeações foram destinadas a cargos no grupo de chefia, assistência e assessoramento em cinco órgãos diferentes, sendo eles: Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

A principal mudança aconteceu na Gerência do Hospital Sansão Gomes, em Tarauacá.

Além disso, foi realizada a convocação de quase 90 novos funcionários para a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), referentes ao outro concurso, assim como a nomeação da nova gerente administrativa da maternidade Ethel Muriel Geddis em Tarauacá.

As exonerações não tiveram, em sua maioria, as secretarias divulgadas, com apenas duas, das oito, sendo informadas. As baixas aconteceram no quadro de funcionários da Sesacre.

Veja na íntegra: