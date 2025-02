Glamourosa! Laura Lustosa comemora aniversário de 15 anos no resort Iberostar Waves Bahia

A bela Laura Pinheiro Lustosa celebrou seu tão aguardado 15º aniversário em uma festa deslumbrante na paradisíaca Praia do Forte, na Bahia. O evento, realizado no renomado resort Iberostar Waves Bahia, foi bem descontraído e emocionante.

Com um cenário de tirar o fôlego, rodeada pelas belezas naturais do litoral baiano, o evento foi marcado por momentos inesquecíveis. Laura, radiante em um look do momento, recebeu os cumprimentos de amigos e familiares que vieram de longe para prestigiar essa data tão especial.

O ponto alto da celebração foi o tradicional bolo de aniversário, decorado com detalhes encantadores que refletiam a personalidade vibrante da aniversariante. Com a música animada ao fundo, todos se uniram para cantar “Parabéns para Você”, enquanto Laura apagava as velas, cercada pelo amor e carinho de seus entes queridos.

O clima festivo foi complementado com taças de champanhe, brindes e sorrisos, enquanto os convidados se divertiam em diversas atividades oferecidas pelo resort. As crianças e adolescentes aproveitaram a piscina e as áreas de lazer, enquanto os adultos se deliciavam com a gastronomia local.

Laura se divertiu muito ao lado de seus primos e amigos, criando memórias que ficarão para sempre guardadas em seus corações. A festa não foi apenas um marco na vida da jovem, mas também uma celebração da união familiar e das amizades que a acompanharão por toda a vida. “Laura tinha o sonho de reunir toda a família no dia do seu aniversário de 15 anos. Hoje estão aqui seus avós, pais, tios e tias, os primos e amigos queridos”, disse a avó Dulce.

A comemoração dos 15 anos de Laura foi, sem dúvida, uma festa mágica e repleta de amor, que refletiu a alegria e a beleza da juventude. Que essa nova fase traga ainda mais felicidade e realizações para essa jovem tão especial!

Veja as fotos: