A ex-bbb Gleici Damasceno participou recentemente do programa Acerte ou Caia, da Rede Record, apresentado pelo humorista Tom Cavalcante. No programa, os participantes precisam responder perguntas diversas e em caso de erro, são eliminados e precisam cair de um buraco que se abre no palco.

Na ocasião, a influencer acreana aparece nervosa com a situação, após errar uma das respostas, enquanto o apresentador do programa tenta acalmar Gleice para que ela se posicione corretamente para não se machucar.

Nos comentários da publicação os seguidores brincam com a situação. “Ela tampando o nariz como se fosse cair dentro d’água”, brincou uma das seguidoras. “Foi divertido esse medo da Gleice….coitadinha”, comentou outra.

Veja vídeo: