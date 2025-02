Gloria Perez fala sobre mudança na fila das novelas: ‘A mão é leve, mas os temas não’

O planejamento das novelas da Globo passou por uma mudança e, nos últimos dias, foi noticiado que a emissora decidiu adiar a próxima novela de Gloria Perez (76), adiantando a trama de Aguinaldo Silva (81), que já está em fase mais avançada de produção. Procurada pela CARAS Brasil, a autora revelou sobre essas mudanças.

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, a próxima trama de Gloria Perez foi adiada por decisão da emissora, que pediu ajustes em temas delicados abordados pela autora. A jornalista publicou que essa movimentação faz parte da nova estratégia dos Estúdios Globo, que trabalham com duas sinopses paralelas para cada faixa horária.

Procurada pela CARAS Brasil, Gloria Perez resolveu se pronunciar sobre o assunto e declarou que este tipo de mudança é normal. A autora reforça que está tranquila com a alteração, pois estava precisando de um tempo para si mesma.

Também foi noticiado que a próxima novela de Gloria Perez terá temas polêmicos, envolvendo aborto e questões políticas. Sem entrar em muitos detalhes, a autora de grandes clássicos da teledramaturgia brasileira apenas destaca que suas obras retratam assuntos fortes.

“Essas alterações são comuns. Sempre abordo temas polêmicos e fortes: a mão é leve, mas os temas não. E isso já adiou algumas das minhas tramas. Pessoalmente, estou feliz com a decisão. Precisava mesmo de um tempo pra mim”, declarou Gloria Perez em contato com a CARAS Brasil.

‘A OBRA PERMANECE’

No ano passado, as novelas Salve Jorge (2012), A força do Querer (2017) e Caminho das Índias (2009), todas escritas por Gloria Perez, ocupavam o top dez mais consumidos do Globoplay. Na época, ela deu uma entrevista à CARAS Brasil.

“O que eu sempre busquei, nos meus trabalhos, foi alcançar a dimensão do humano. Penso que quando a gente consegue chegar aí, a obra permanece, independente do tempo. Tudo muda: a época, a moda, os costumes, mas o essencial do ser humano permanece. Os sentimentos, as paixões que nos movem são as mesas desde sempre”, declarou a autora Gloria Perez.