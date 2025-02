God of War: 15 criaturas mitológicas bizarras presentes nos jogos da saga

Os Ciclopes são gigantes de um olho só que aparecem frequentemente na mitologia e na série God of War. Na Grécia Antiga, eles eram descritos como filhos de Gaia e Urano, exímios artesãos que forjaram armas para os deuses, como o raio de Zeus. No jogo, os Ciclopes são retratados como inimigos brutais, que aparecem em diversos títulos da franquia, como God of War 2, God of War 3, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta e God of War: Ascension.