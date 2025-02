O adolescente acreano Alexandre Farah, de 14 anos, é um dos novos reforços do Bahia, clube que faz parte de um dos maiores conglomerados de futebol do mundo, o grupo City. O garoto está treinando desde 2024 no clube, depois de realizar testes nas divisões de base do time baiano.

O garoto treina desde os 5 anos de idade, começando no futsal, migrando posteriormente para o futebol de campo com o passar dos anos dentro do esporte. O menino sempre mostrou-se como um atleta em potencial, revela a mãe.

“Alexandre treina desde os 5 anos de idade. Iniciou no futsal, tendo progredido para o campo. Desde pequeno, sempre gostou de jogar em casa com bola. Treinava também judô e tênis e aos 9 anos passou a dedicar somente ao futebol”, revelou ela.

Entretanto, a posição escolhida pelo garoto é um tanto incomum, Alexandre Farah não busca ser um artilheiro como Earling Haland ou um maestro do meio campo como Kevin DeBruyne. A promessa acreana veste a camisa número 1 e é o guarda-redes de suas equipes.

Sobre a escolha da posição, a mãe disse que o amor pelas luvas vem de berço como uma grande homenagem ao seu pai e avô.

“Vem um pouco do legado familiar, seu avô materno era goleiro e seu pai também quando jovem jogava como goleiro. Pela admiração de ambos, e afinidade com a posição de goleiro, ele se dedicou a trabalhar somente nesta posição“, explicou a mãe.

O processo de adaptação à nova realidade foi tranquilo, apesar da mudança cultural, não enfrentou problemas neste período. “Estou gostando dessa experiência, já pude participar de competições como a Alcans Cup, Bahiano Sub-15 e Copa Umbro. Estou conhecendo a cultura local e me adaptando muito bem com a rotina nova”, explica eles.

Sobre as inspirações, o garoto cita Rogério Ceni, técnico principal do clube onde treina, o goleiro acreano Weverton, que atua pelo Palmeiras, Ederson, principal guarda redes do Manchester City, clube que faz parte do mesmo conglomerado de futebol do Bahia e o alemão Neur, considerado um talento geracional.

Sobre sonhos e possibilidades futuras, o menino não nega que atuar um dia pelo Manchester City é um dos objetivos de sua carreira. “Com certeza, já dei o passo inicial, agora a caminhada é com muita dedicação e resiliência para que em um futuro próximo possa mostrar seu trabalho e realizar meu sonho”, disse.