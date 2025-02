Golpe das missões: operação desarticula quadrilha que movimentou R$ 93 milhões e prende três no Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais Especiais (DEIC), na manhã desta quarta-feira (19), deflagrou a operação “Fake Work” em uma ação conjunta com as Polícias Civis de Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.

A operação visa desarticular uma organização criminosa responsável pelo chamado “golpe das missões”, um esquema de fraude eletrônica que movimentou cerca de R$93 milhões.

A ação resultou no cumprimento de 20 decisões judiciais, incluindo prisões preventivas e mandados de busca e apreensão, nos municípios de Rio Branco (AC), Tarauacá (AC), São João de Meriti (RJ), Belford Roxo (RJ), São Paulo (SP) e Goiânia (GO). No Acre, três pessoas foram presas por participação direta no esquema fraudulento.

A investigação teve início após uma vítima em Goiânia denunciar um prejuízo de R$109.300,00. A quadrilha operava um esquema fraudulento que prometia ganhos financeiros fáceis por meio de pequenas tarefas online, como curtir publicações e avaliar estabelecimentos. No entanto, as vítimas eram induzidas a investir quantias cada vez maiores, acreditando que obteriam retornos exorbitantes, o que nunca acontecia.

A participação da Polícia Civil do Acre na operação foi fundamental para desarticular parte do esquema criminoso. O coordenador da DEIC, delegado Pedro Paulo Buzolin, destacou a importância da ação conjunta para combater fraudes cibernéticas e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça.

“A operação ‘Fake Work’ é um marco no combate às fraudes eletrônicas que vêm lesando milhares de brasileiros. A ação coordenada entre as Polícias Civis de diversos estados permitiu desarticular uma quadrilha altamente estruturada, que utiliza artifícios sofisticados para enganar vítimas e lavar grandes quantias de dinheiro. Aqui no Acre, conseguimos prender três indivíduos diretamente envolvidos no esquema, e seguimos trabalhando para identificar outros participantes e recuperar valores desviados. O compromisso da Polícia Civil do Acre é com a proteção da sociedade e o combate rigoroso a crimes cibernéticos”, informou Pedro Paulo Buzolin.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e apurar se há mais vítimas no Acre. A operação reforça o compromisso das forças de segurança na repressão a crimes financeiros e digitais, garantindo mais segurança para a população.