Gonzaga apresenta PL que defende uso de plantas medicinais e fitoterápicos na rede pública do Acre

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, apresentou nesta semana projeto de lei (PL) que institui o Programa de Farmácias Vivas no Estado do Acre e dispõe sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos na rede pública de saúde.

De acordo com o projeto, o programa tem o objetivo de promover o acesso seguro, sustentável e racional ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos na rede pública de saúde, ampliando as opções terapêuticas disponíveis à população e valorizando o uso seguro da biodiversidade regional.

Gonzaga, que é um entusiasta da medicina natural, afirmou que o programa vai proporcionar alternativas a tratamentos usando medicamentos baseados em plantas medicinais e fitoterápicos, ampliando assim a chance de cura dos pacientes acreanos.

“O Acre é um estado rico em plantas medicinais e precisamos usar essa riqueza para salvar vidas”, disse o parlamentar.

O PL também tem como objetivo incentivar a pesquisa, inovação e desenvolvimento de fitoterápicos a partir de plantas nativas e adaptadas ao bioma local, promovendo estudos científicos de eficácia, segurança e aplicação clínica; e apoiar a produção sustentável de plantas medicinais em âmbito local, incentivando a cadeia produtiva e promovendo geração de renda em comunidades vulneráveis.

O deputado tucano já procurou instituições de ensino e pesquisa, como a Universidade do Acre (Ufac), para viabilizar uma parceria entre indústria farmacêutica da Índia e o Acre visando a produção de fármacos a base de ervas medicinais. Gonzaga, inclusive, visitou o país asiático e conheceu um pouco do potencial farmacêutico da nação que tem o maior número de fábricas farmacêuticas do mundo.

“A Índia tem a mão de obra e nós temos a matéria-prima. Temos, aliás, o laboratório natural mais cobiçado do mundo, que é nossa floresta. A proposta é explorar esse potencial de forma sustentável, tendo a tecnologia e a expertise do maior mercado farmacêutico do mundo a nosso favor”, destacou Gonzaga.