Gonzaga defende fusão do PSDB com outros partidos: “Temos que fortalecer o grupo”

A possibilidade de fusão do PSDB com o PSD e outros partidos, a nível nacional, é vista com bons olhos pelo deputado Luiz Gonzaga, que representa o partido tucano na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A ideia é que o PSDB faça uma fusão ou incorporação com algum outro partido ainda neste ano. O MDB vem tendo conversas preliminares com os tucanos, por exemplo. No entanto, não são todos dentro do PSDB que concordam com uma mudança neste sentido. As negociações estão sendo conduzidas pelo presidente nacional da sigla, Marconi Perillo.

“Hoje, o PSDB não está estudando uma fusão apenas com o PSD, mas com o MDB, o Podemos. Nós estamos aguardando. Esses partidos estão todos dentro da base do Governo e, com certeza, nós nos entenderemos”, disse o 1º secretário da Mesa Diretora da Aleac.

“Nós temos que fortalecer o partido, ter um grupo forte. Essa fusão vem fortalecer, fazer com que o partido fique mais forte, não só aqui, mas também a nível nacional”, acrescentou.

Gonzaga disse que o partido tem nomes importantes para 2026, que devem disputar cadeiras na Câmara Federal. Além disso, citou a possível filiação do deputado estadual Pedro Longo na sigla.

“Nós temos nomes muito importantes para 2026. Tem o Minoru Kinpara, a Vanda Milani, o deputado Pedro Longo, que pretende vir. Então, nós temos bons nomes”, finalizou.