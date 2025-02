Gonzaga destina emenda que vai beneficiar dezenas de crianças ribeirinhas com curso de informática

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, destinou emenda parlamentar para compra de computadores para reativar o laboratório de informática do Centro Educacional Adilis Nogueira Maciel (CEANOM), em Cruzeiro do Sul, onde será ofertado cursos de informática para dezenas de crianças da zona urbana e ribeirinhas.

Nesta quarta-feira (26), Gonzaga visitou o centro e foi homenageado pela direção pelo apoio oferecido para a manutenção dos serviços sociais realizados no local. O CEANOM tem como objetivo atender crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social, tornando-se referência em educação cidadã e inclusão social.

“Deputado Luiz Gonzaga, o CEANOM agradece de coração pelo apoio para reativação da nossa sala de informática. São 60 usuários sendo beneficiados por esse recurso”, agradeceu a direção do centro.

Emocionado, Gonzaga destacou que é gratificante ver que emendas destinadas pelo Legislativo estão incentivando projetos de grande relevância para a população acreana, principalmente para a educação de crianças de regiões de difícil acesso. O parlamentar aproveitou para incentivar a prática do estudo durante conversa com os estudantes.

“Fico feliz em ver que nossa emenda teve bom resultado. Eu até me emociono ao ver essas crianças estudando com essa alegria e entusiasmo. Na minha época não existia isso e hoje esse é o futuro para nossas crianças e jovens. Quero dizer que aproveitem para estudar porque o estudo vai levar vocês aonde quiserem chegar. Sei que vocês também terão um futuro brilhante”, disse.

A pequena Heloísa Ferreira, de 11 anos, moradora do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, que precisa atravessar o rio Juruá de barco para chegar até o centro, agradeceu ao deputado Gonzaga pela reativação da sala de informática do CEANOM. Heloísa contou que sonha em ser médica e que o apoio do poder público ao CEANOM é importante para ela manter o seu sonho vivo.

“Eu tinha muita vontade de fazer esse curso de informática e agora graças ao deputado Gonzaga poderei realizar esse sonho. Esse apoio do deputado vai ajudar muito para que no futuro a gente seja alguém na vida. Eu sonho em ser médica e o centro tem me ajudo nisso”, disse Heloísa.

A presidente do CEANOM, Núcia Sales de Melo, afirmou que o centro realiza um trabalho de educação e inclusão social que já dura 28 anos. Ela aproveitou para parabenizar o deputado Gonzaga pelo recurso que vai reativar o curso de informática.

“A gente fica muito orgulhosa desse trabalho da CEANOM que já vem sendo realizado ao longo de 28 anos. Estou sucedendo outras mulheres que tiveram um importante trabalho aqui e hoje estamos super felizes porque a gente tinha desativado essa sala de informática, mas agora com essa emenda importante do deputado Gonzaga estamos com 60 usuários participando de cursos. Fico feliz em ver que existem parlamentares que apoiam causas sociais”, disse.