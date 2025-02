Governo convoca novos professores para a Educação Especial

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 24, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), divulgou o Edital nº 053, que convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado (PSS) para a entrega de documentos e a assinatura de contrato. A convocação inclui profissionais para a área de Educação Especial, com destaque para o cargo de professor-tradutor-intérprete de Libras na capital, Rio Branco.

Os convocados devem comparecer até o dia 7 de março de 2025, das 7h30 às 13h30, à Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, bairro Volta Seca, em Rio Branco. Para garantir a efetivação da contratação, é necessário apresentar uma série de documentos, incluindo carteira de identidade, CPF, título de eleitor, diploma de formação acadêmica e certificado de proficiência em Libras.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou pelo e-mail [email protected]. Além disso, as declarações necessárias para a entrega documental estão disponíveis no site oficial do processo seletivo.

Com a convocação, o governo do Acre reforça a equipe da Educação Especial, garantindo o acesso à aprendizagem para alunos surdos ou com deficiência auditiva na rede pública de ensino.