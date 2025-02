Governo dá início à construção de 1.383 casas na Cidade do Povo com investimento de R$ 118 milhões

A construção de 1.383 unidades habitacionais na Cidade do Povo, em Rio Branco, teve sua ordem de serviço assinada nesta terça-feira, 4, pelo governador Gladson Cameli. O projeto, que faz parte da política habitacional do Estado, conta com um investimento superior a R$ 118 milhões e teve o financiamento aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado.

A solenidade ocorreu no próprio conjunto habitacional e reuniu autoridades como o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, o secretário de Habitação, Egleuson Santiago, e demais integrantes do governo. Durante a visita, eles também inspecionaram as obras do Complexo de Segurança Pública e um dos lotes onde já estão em andamento os trabalhos para a construção de 383 moradias.

O secretário Egleuson Santiago ressaltou o papel fundamental da Assembleia Legislativa para a viabilização do projeto. “Sem a aprovação da Assembleia, esse projeto não estaria acontecendo. Isso demonstra o compromisso do governo com a questão habitacional”, afirmou.

O governador Gladson Cameli destacou a importância da cooperação entre os poderes para viabilizar obras que beneficiem a população. “Nosso compromisso é garantir moradia digna e melhorar a infraestrutura para as famílias acreanas. Essa parceria é essencial para avançarmos com esse projeto”, disse.

Outras obras autorizadas

Além das novas moradias, outras iniciativas receberam autorização do governo:

Complexo da Polícia Civil – Serão investidos R$ 5,8 milhões na construção da nova sede na Cidade do Povo.

– Serão investidos R$ 5,8 milhões na construção da nova sede na Cidade do Povo. IEPETC – Campus Pereira – Reforma do complexo estudantil da Escola de Gastronomia, com investimento de R$ 3 milhões.

Essas obras integram um conjunto de investimentos voltados para infraestrutura e desenvolvimento urbano no Estado.

