Governo define horários e carga horária das escolas integrais no Acre; veja detalhes

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou a Portaria SEE nº 496, nesta sexta-feira (21), estabelecendo o horário e a rotina diária de funcionamento das 21 escolas de tempo integral da rede estadual de ensino.

A medida tem como base diversas legislações federais e estaduais que incentivam a educação em tempo integral como estratégia para melhorar a qualidade do ensino e promover equidade entre os estudantes.

A portaria institui um regime de funcionamento das 7h30min às 16h10min para as escolas contempladas. A jornada inclui aulas de formação geral básica e itinerários formativos, com intervalos para lanche e almoço, garantindo aos estudantes uma carga horária de pelo menos 35 horas semanais.

As escolas estão localizadas em diversos municípios, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Acrelândia, Plácido de Castro, Brasiléia e Tarauacá. A lista completa das unidades escolares inclui instituições tradicionais como o Instituto de Educação Lourenço Filho (IELF) e o Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB).