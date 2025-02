Governo divulga lista de azeites de oliva impróprios para consumo

O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou, nesta sexta-feira (21/2), uma lista com a marca de azeites impróprios para consumo. Segundo a pasta, foram encontrados óleos vegetais na composição dos produtos depois de análises físico-químicas.

O alerta foi emitido por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) e desclassificou as marcas Doma e Azapa por fraude. A fiscalização foi conduzida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (DIPOV), e as amostras dos produtos foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA).

A desclassificação dos produtos resultou no recolhimento de 30.990 litros do produto.

As análises confirmaram a presença de outros óleos vegetais na composição dos produtos, contra normativa do governo federal que define a identificação e qualidade do azeite de oliva. De acordo com o Ministério da Agricultura, a comercialização desses produtos é classificada como infração e os estabelecimentos que venderem poderão ser responsabilizados.

Ainda conforme a pasta, os consumidores que compraram essas marcas devem procurar uma substituição do produto, em concordância com o Código de Defesa do Consumidor.