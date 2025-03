Governo diz que vai recorrer da decisão que exigiu convocação dos aprovados do concurso da Polícia Civil

Após a decisão judicial que exigiu que o governador Gladson Cameli convoque, em caráter de urgência, os candidatos do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil realizado em 2017, o Governo emitiu uma nota para se posicionar sobre o caso.

Na nota, assinada Procurador-Geral do Estado do Acre, em exercício, Leonardo Rosa, o Governo disse que ainda não foi informado formalmente sobre a decisão, mas reafirmou a impossibilidade jurídica para convocar os aprovados.

Veja na íntegra:

O governo do Acre, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), informa que tomou conhecimento, por meio da imprensa, da decisão judicial que determina a convocação de candidatos do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil. Até o momento, o Estado não foi formalmente intimado dessa decisão.

A PGE reitera sua convicção de que a orientação dada ao governador Gladson Cameli, no sentido da impossibilidade jurídica de convocação dos candidatos, está correta, sendo fundamentada na legislação vigente e na atual situação orçamentária do Estado.

Assim que for oficialmente notificada, a PGE adotará as medidas jurídicas cabíveis e recorrerá da decisão, buscando garantir a correta aplicação da lei e a responsabilidade fiscal na gestão pública.

Silva Cesário Rosa Procurador-Geral do Estado do Acre, em exercício