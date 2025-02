Governo do Acre anuncia publicação do resultado preliminar do concurso do Iapen

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta quinta-feira (13) que o resultado preliminar do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) será publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (14).

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador e ocorre dias após o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) estabelecer um prazo de 15 dias para a convocação dos aprovados no certame de 2023 e a divulgação do resultado definitivo da classificação para o cargo de agente de polícia penal.

Com a publicação da lista de aprovados, os candidatos aguardam a definição do cronograma para as próximas etapas, como o curso de formação.