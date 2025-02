Governo do Acre envia a Brasília grupo da Segurança que fará curso da SWAT e agentes são recebidos no Consulado dos EUA

Um grupo de 66 servidores da Segurança Pública do Acre que em março participarão de curso da unidade de polícia Special Weapons And Tactics (SWAT) que, na tradução literal significa Armas e Táticas Especiais, nos Estados Unidos, foram recepcionados nesta quarta-feira, 12, no Consulado Americano em Brasília (DF), para receber os passaportes e participar de entrevistas para obtenção dos vistos de entrada naquele país.

Integrantes das polícias Militar, Civil e Penal, além do Corpo de Bombeiros, os agentes foram enviados à capital federal pelo governo do Estado, que articulou esse atendimento com o consulado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac).

Acompanhados pelo secretário adjunto de Segurança, Evandro Bezerra, pelo secretário da Repac, Fabio Rueda e pelo deputado Coronel Ulysses, autor da emenda parlamentar que destinou recursos para viabilizar a capacitação, os integrantes do grupo foram recebidos na área em frente à Embaixada dos EUA.

“Estamos dando continuidade ao processo deste curso, inédito para o Acre nos Estados Unidos, com a etapa de tirada de vistos pela delegação do Acre”, explicou o secretário Evandro Bezerra, ressaltando a importância do treinamento. “É um ato significativo, porque os profissionais irão se capacitar e trarão conhecimento, uma vivência de mundo e, certamente, apresentarão melhor serviço para a nossa sociedade acreana”, afirmou.

Evandro Bezerra destacou o empenho do governador Gladson Cameli para esse objetivo, bem como o apoio do secretário Fábio Rueda, via Repac, e do deputado Coronel Ulysses na viabilização dos recursos, ao inserir “dois milhões de reais para o governo do Estado executar, via Sejusp”.

A Repac atuou especialmente na articulações com a Embaixada dos Estados Unidos para o atendimento aos participantes do curso. O secretário Fabio Rueda ressaltou que a iniciativa segue o direcionamento do governador, que definiu 2025 como ‘o ano de executar’. Rueda reforçou o empenho de todos os envolvidos “para que os servidores tenham esse treinamento e possam trazer toda essa experiência para oferecer mais segurança para a população”.

Trata-se, disse, “de cuidar das pessoas, conforme orienta o governador” e que, entende, é o objetivo da força-tarefa que atua para viabilizar o treinamento. “É a Secretaria de Justiça e Segurança, as forças envolvidas e a Repac também, ajudando nesse processo, com a viabilização dos recursos via emendas do Coronel Ulysses”, afirmou, completando: “É o governo do Estado e a bancada trabalhando juntos pelo povo acreano”.

O deputado Coronel Ulysses parabenizou o governo por colocar em prática o curso e a eficiência na execução dos recursos, garantindo que, além dos valores em execução, há “mais 2 milhões para serem executados para o mês de outubro, e já estamos destinando para o ano que vem mais R$ 2 milhões”. E explicou o objetivo: “Que a gente possa treinar os nossos policiais com a polícia de primeiro mundo, trazer esses conhecimentos e melhorar a qualidade de serviços que são prestados à sociedade”.

Policiais destacam avanços

O curso da SWAT abrange treinamento em armas e táticas especiais, a exemplo do que é realizado nos Estados Unidos, que possui unidades policiais da SWAT treinadas e equipadas com armamento pesado. Entre as ações estão, por exemplo, treinamentos para atuação em momentos de crise em ambientes confinados e urbanos, como assaltos com reféns e rebeliões.

A expectativa dos profissionais que participarão do treinamento é de melhoria na atuação e na segurança da população. “Mais preparado e estimulado, o policial rende muito mais, trabalha muito melhor”, afirmou o coronel da Polícia Militar, Edvam Rogério. O resultado, disse, será “levar uma segurança de qualidade para a população acreana”.

A iniciativa também foi destacada pelo policial penal Caio Borges, para quem o curso agregará conhecimentos na atuação do dia a dia e nos resultados de segurança no estado.

“Trabalho em radiopatrulha e, para mim, vai ser primordial ter o treinamento da SWAT, que é uma das melhores do mundo”, afirmou a soldado PM Ariana Pereira, ao destacar a “grande oportunidade” do treinamento, da multiplicação das informações nas forças de segurança do estado e a importância da participação feminina no processo.

“Vamos agregar conhecimento”, reforçou a policial civil Patrícia Souza, que também ressaltou a importância da equidade, com a inclusão de homens e mulheres na iniciativa.

O capitão bombeiro Athos Albuquerque ressaltou que a capacitação significará reforço no desempenho dessa força. “O Corpo de Bombeiros também trabalha em atividades próprias de polícia, seja na guarda dos quartéis ou na defesa do nosso patrimônio. Também há bombeiros atuando no Centro Integrado de Operações Aéreas e compondo as guarnições do Gefron, que é o nosso grupo especial de fronteira”, lembrou.

Conforme informações da Sejusp, os 66 participantes do curso serão divididos em dois grupos de 33, que receberão treinamento por uma semana, cada. O primeiro grupo deverá sair do Acre rumo aos Estados Unidos no próximo dia 14 de março.