Governo entrega piscina do CEAN, a única semiolímpica do Acre, totalmente revitalizada

O governador Gladson Cameli entregou, nesta segunda-feira (10), a piscina da Escola Armando Nogueira totalmente revitalizada. O espaço foi reformado e agora estará disponível tanto para os alunos da instituição quanto para a comunidade.

A entrega aconteceu durante a solenidade de abertura do ano letivo da rede estadual de ensino, com a presença de autoridades como a vice-governadora Mailza Assis, o secretário de Educação, Aberson Carvalho, e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior.

Durante a entrega, o governador destacou a importância do espaço para a prática esportiva e o lazer da comunidade escolar. “Estamos mostrando nosso compromisso com os alunos e com as famílias acreanas. Que a gente possa, cada vez mais, garantir uma qualidade de ensino sempre muito positiva para todos”, afirmou Cameli.