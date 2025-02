Governo lança nova edição do Juntos pelo Acre em Encontro Estadual do Sistema Único de Assistência Social

Colocar as pessoas em primeiro lugar e reduzir as desigualdades da população acreana é um dos principais objetivos da gestão atual. Durante o encerramento do Encontro Estadual de Gestores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que ocorreu no auditório do Hotel Nobile nesta sexta-feira, 21, em Rio Branco, o governador Gladson Camelí defendeu a assistência social como motor que reduz as diferenças e garante direitos humanos imprescindíveis. Na ocasião, o governador, ao lado da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, assinou, com gestores dos 22 municípios, Termo de Intenção de Adesão dos Municípios ao Programa Juntos Pelo Acre Cuidando das Pessoas.

O Encontro Estadual do Suas é uma troca de experiência que aborda temas essenciais como gestão do Suas, Vigilância e Proteção Social, Povos Tradicionais e o Programa de Transferência de Renda. Durante três dias, o debate girou em torno de políticas de Assistência, Direitos Humanos e Segurança Alimentar.

O foco do programa é potencializar as famílias, reduzindo os índices de vulnerabilidade social, criando também uma base de dados e instrumentos para a digitalização e consequente agilidade do fluxo d atendimento a esse público.

‘Mudar a realidade’

Em sua fala, Camelí agradeceu o esforço dessa corrente, que tem crescido no estado, destacando o trabalho de toda a equipe e também de Mailza Assis, que, à frente da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), tem colocado o Acre no pioneirismo de programas assertivos na área.

“Quero parabenizá-la por essa iniciativa. Mailza não é apenas minha vice-governadora, ela é uma amiga e uma grande combatente que a população acreana poderá sempre contar. Nós, como gestores públicos, temos que atender às mais diferentes necessidades da nossa população, mas quando se trata de pessoas que estão lutando pelas suas necessidades mais básicas a nossa ação tem que ser urgente”, pontuou.

Ele relembrou, ainda, o Programa Juntos Pelo Acre, que reúne prefeituras e outros órgãos públicos formando uma corrente que ajuda milhares de pessoas em vulnerabilidade social:

“A assistência social é uma das maneiras de diminuir as diferenças da nossa sociedade. Muitas vezes, uma ajuda a uma família necessitada, seja de alimentos, roupas, melhorias das condições de moradia, cursos, entre outras atitudes de amor ao próximo, significa um impulso que pode mudar a realidade daquelas pessoas”.

A vice-governadora agradeceu a presença dos gestores, destacando que esse programa é uma forma de fortalecer laços que fazem com que políticas públicas cheguem mais perto da população.

“Esse é um forte combate às desigualdades, à vulnerabilidade social. As ações vão ao encontro das famílias que mais precisam, e isso precisa ser feito em uma rede com as secretarias. Então, tem a participação de todas as secretarias, e as ações serão planejadas em conjunto para que a gente alcance essas famílias na sua integralidade”, destacou.

Saindo na frente

O Programa Juntos pelo Acre Cuidando de Pessoas é uma ação do governo do Estado que visa a superação da pobreza e o acompanhamento intersetorial das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Será coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, reunindo ações de diversas secretarias e órgãos do Estado, em parceria com os municípios e a comunidade.

O foco do programa é promover o desenvolvimento e a emancipação das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social. São elas que mais precisam do poder público para superar suas dificuldades.

Também visa promover a melhoria das condições de vida das pessoas com maior grau de vulnerabilidade social por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais planejadas, segundo a necessidade de cada família e as especificidades do território onde ela reside. O cerne do programa é promover a potencialização da autonomia das famílias.

Na apresentação do programa foram destacadas as ações que serão desenvolvidas com todos os municípios, algumas de forma pioneira, como a criação de uma agenda social, que deve reunir todas as ações desenvolvidas pelas gestões, sendo uma forma de dar visibilidade também àqueles que desenvolvem as políticas públicas direcionadas. Também foi apresentado um esboço para a criação de um prêmio social para reconhecer pessoas e empresas que desenvolvem ações sociais no estado.

Houve o debate para a criação de um banco de dados que reúna indicadores locais para direcionar a tomada de decisões. Isso implicaria em um sistema de acompanhamento às pessoas, mapeando os serviços e fazendo com que as gestões estadual e municipal trabalhem de maneira articulada.

“A gente vai intensificar esse trabalho para ter um banco de dados bem fiel para conseguirmos planejar as ações de forma que possamos atender a todas as pessoas”, disse Mailza.

Apoio fundamental

Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil, que é uma área de fronteira e recebe muitos imigrantes, destacou como essa atuação da SEASDH tem sido fundamental para o apoio a esses imigrantes.

“Nossa cidade, podemos dizer, que é a porta do corredor da imigração no nosso estado do Acre. E nós temos recebido muito apoio do governo do Estado por meio da Secretaria de Direitos Humanos, tanto na capacitação de nossas equipes como no aporte financeiro para que a gente consiga acolher, cuidar, tratar dessas pessoas que procuram o nosso país debilitadas e que precisam, diante dos direitos que têm como cidadãos, independente do país de origem, ser bem recebidas e bem acolhidas”, pontuou.

Para ele, o estado do Acre tem dado esse exemplo para as demais regiões do país. Ele avalia que esse novo pacto reforça e renova as alianças desse serviço social:

“A expectativa é de mais união ainda. É muito satisfatório para um prefeito de uma cidade pequena poder também ser ouvido, estar aqui para falar dos seus anseios, das suas necessidades e saber que outros municípios e demais autoridades estão interessadas em nos ajudar a amparar a cuidar das pessoas”.