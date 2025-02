Governo Lula decide prorrogar atuação da Força Nacional por mais 90 dias no Acre

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) decidiu prorrogar a atuação da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no estado do Acre para reforçar as ações de segurança. A medida foi oficializada por meio da Portaria MJSP nº 888, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (27), com duração prevista de 90 dias.

Com a prorrogação, a Força nacional deve atuar no estado entre 1º de março e 29 de maio de 2025. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o policiamento ostensivo, a polícia judiciária e a perícia forense, além de assegurar a preservação da ordem pública, da integridade das pessoas e do patrimônio.

A presença da Força Nacional será realizada de maneira episódica e planejada, conforme as necessidades apresentadas pelos órgãos de segurança pública do Acre.

A operação integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), estratégia do Governo Federal voltada para a proteção e a soberania da região amazônica. O suporte logístico, incluindo infraestrutura adequada, será fornecido pelo Governo do Acre para garantir o bom andamento das operações.