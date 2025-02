Governo retifica resultado final do concurso da Sesacre; veja nova lista completa

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), torna público, no Diário Oficial desta sexta-feira (21), a retificação do edital nº 018/2023, de 13 de janeiro de 2023, sobre o resultado final do concurso da Sesacre.

O concurso é destinado a provimento de vagas de ampla concorrência e pessoas com deficiência, para o cargo de agente administrativo, para o município de Cruzeiro do Sul.

A lista contendo cargos, localidade, classificação final, inscrição, nome do candidato e nota pode ser consultada a partir da página 21 da edição.

VEJA: