Gracyanne, no quarto secreto, assiste incrédula à conversa de Aline e Diogo

O Quarto Secreto do BBB 25 tem sido palco de intensas emoções e revelações nas últimas horas. Gracyanne Barbosa assistiu incrédula à conversa de Aline e Diogo.

Diogo reflete sobre como cada um interpreta as situações de forma diferente e destaca que algumas coisas podem ter influenciado o jogo.

Diogo: “Acho que algumas coisas podem ter pesado.”

Gracy: “Quais coisas?”

Diogo: “Em relação à decisão, aos últimos acontecimentos. Podem ter pesado.”

Aline: “Em que sentido?”

Ele menciona a questão da mentira e como isso o impactou, enquanto Aline argumenta que ele pode ter interpretado errado o posicionamento das meninas.

Diogo: “No resultado para elas.”

Aline: “Positivamente ou negativamente para elas?”

Diogo: “A questão da mentira é algo que me pega bastante. Não sei…”

Gracy: “Não quer se comprometer!”

Aline cobra Diogo por não tê-la defendido no Confessionário, enquanto ele justifica sua postura.

Aline: “[…] A partir do momento que todo mundo se posiciona diante de uma determinada situação de maneira similar é porque aquilo realmente ressoou de uma maneira expressiva.”

Diogo: “Você tá falando sobre o quê?”

Aline: “Sobre o fato de você não ter me defendido no Confessionário e elas terem defendido isso.”

Diogo: “Mas elas não defenderam isso lá dentro.”

Aline: “Mas não estou falando delas terem defendido isso, até porque eu votei nelas no Confessionário! Então, elas não teriam que ter me defendido lá dentro — você sim.”

Diogo: “Mas Aline, a gente vai ter que voltar no mesmo assunto…”

Aline: “Mas eu não quero voltar nesse assunto.”

Diogo: “Eu te expliquei o meu lado…”

Aline: “Eu entendo, mas você falou sobre isso.”

Diogo: “Mas eu não tenho certeza de nada.”

Diogo também relembra um episódio em que Gracyanne o elogiou e, no dia seguinte, o criticou, gerando sua confusão.

Diogo: “Na hora do Sincerão, teve uma situação do dia anterior —que a Gracy me olhou nos meus olhos e falou que me admirava, que eu era um homem admirável — e no outro dia ela falou aquilo, que eu era uma merda.”

Aline: “Mas no outro dia teve o acontecimento do Confessionário.”

Diogo: “Você não entendeu e eu te expliquei várias vezes isso! Quando ela me chamou aqui, foi depois do Confessionário, depois da dinâmica. Ela me chamou na sala, pegou nas minhas mãos e olhou nos meus olhos e falou ‘você é um homem admirável’. Eu fiquei até emocionado e dei um abraço nela. Mas não estou dizendo que foi por isso. Só estou dizendo que hoje estavam Diego, Dani, Gracy e Gi, que, de todos os dias, foi o dia que deu mais para entender alguma coisa.”