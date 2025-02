Gracyanne volta para a casa na dinâmica congelados, Brothers se mexem e casa vai para o ‘Tá com Nada’

ATENÇÃO: Todos parados agora. Ninguém se mexe, ninguém fala. Vão enfrentar um desafio, se alguém se mexer, todos vão para a o Tá com Nada. O desafio começa já! Congelados!

Gracyanne Barbosa voltou à casa do BBB 25. Como já era esperado pela dinâmica proposta do “Congelados”, todos eles viraram “estátuas”, enquanto a musa fitness entrava na casa.

Camilla avisa a todos que já havia se mexido, portanto todos correm para abraçar Gracyanne.

Todos: “Cadê a Giovanna??”

Gracyanne: “A Gi saiu, foi votação individual.”

Vini diz que vai abrir um negócio de vidência, pois havia sonhado sobre o fim da dinâmica em duplas e eliminação individual.

Atenção: vocês não cumpriram o desafio! A partir de agora, todos estão no Tá Com Nada! Gracyanne, você está no VIP!

Todos: “Aeeee, ovo! Ovo! Ovo!”

“Atenção, todos! O jogo a partir de agora será individual! É o fim das duplas! Agora, é cada um por si!”

Veja o vídeo: