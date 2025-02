Grammy 2025: Beyoncé quebra recorde como a 1ª cantora negra a vencer na categoria country em 50 anos

As primeiras categorias do Grammy 2025 foram divulgadas neste domingo, 2, antes da transmissão televisiva oficial marcada para as 22h.

Entre os vencedores já anunciados, Beyoncé levou o prêmio de Melhor Performance de Duo ou Grupo Country com a faixa “II Most Wanted”, em parceria com Miley Cyrus.

Em seguida, a cantora venceu na categoria de Melhor Álbum Country com “Cowboy Carter”. Na cerimônia, Beyoncé recebeu o prêmio das mãos de Taylor Swift, que se consagrou no mundo da música a partir deste gênero. A ‘lorinha’ também já foi premiada na mesma categoria em 2010, com o álbum “Fearless”.

“Cowboy Carter” também marcou sua estreia de Beyoncé no gênero country. Lançado em março de 2024, o disco destacou a versatilidade da artista e reafirmou seu status como uma das vozes mais influentes da música contemporânea.

Com essa conquista, Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a vencer uma categoria country no Grammy em mais de 50 anos. A única outra vencedora foi o grupo Pointer Sisters, que recebeu o troféu em 1974 com a canção “Fairytale”.

Apesar de ter inscrito “Cowboy Carter”em categorias country, Beyoncé ressaltou que seu álbum não deve ser limitado a esse rótulo. “Este não é um álbum country. Este é um álbum da Beyoncé”, declarou a artista. O projeto disputa categorias que incluem pop, americana e rap melódico.

Mesmo com a vitória por “II Most Wanted”, Beyoncé não levou os prêmios de Melhor Música Country e Melhor Performance Solo Country, que ficaram com Kacey Musgraves e Chris Stapleton, respectivamente. No entanto, a cantora ainda concorre ao título de Melhor Álbum Country, que será revelado na transmissão ao vivo desta noite.