Grammy arrecadou R$ 52 milhões para afetados dos incêndios de LA

O Grammy 2025, que aconteceu no último domingo (2), arrecadou R$ 52 milhões para os afetados dos incêndios de Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante a cerimônia, o apresentador Trevor Noah fez apelos por doações de caridade, tanto para os espectadores quanto para os convidados do prêmio.

A informação, foi confirmada por um representante da Academia de Gravação à CNN. Outros R$ 86 milhões foram arrecadados em eventos relacionados ao Grammy – o principal prêmio do mundo da música – incluindo a gala pré-Grammy na noite de sábado (1º), o MusiCares Persons of the Year e o Special Merit Awards.

Ainda segundo o representante, o dinheiro arrecadado durante o Grammy será dividido entre MusiCares, Direct Relief, California Community Foundation e Pasadena Community Foundation.

O Grammy, foi o primeiro a anunciar que aconteceria em meio aos incêndios florestais, mas em uma cerimônia reinventada para colocar os holofotes nos socorristas, além de arrecadar fundos adicionais para apoiar os esforços pela causa.

Além da premiação, o concerto beneficente Fire Aid, que aconteceu em 30 de janeiro, deve arrecadar mais de R$ 579 milhões, conforme informações divulgadas pela própria organização em um comunicado.

Realizadas no Intuit Dome e no Kia Forum em Los Angeles, as apresentações atraíram mais de 50 milhões de espectadores em 28 plataformas de streaming, ainda segundo a organização. Nomes como Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Olivia Rodrigo, Stevie Wonder e Green Day se apresentaram em prol da cidade.

Os fundos foram arrecadados por meio de vendas de ingressos, patrocínios, vendas de mercadorias, doações do público e grandes doações privadas como as bandas Eagles, e U2 e o casal filantropo Steve e Connie Ballmer, que igualaram todas as promessas feitas durante a transmissão.