Grammy: como os Beatles usaram IA para lançar música gravada em 1978

Os Beatles foram premiados no Grammy 2025 com uma música escrita e gravada por John Lennon em 1978. O single Now and Then, que venceu a categoria Melhor Performance de Rock, foi concluída com a ajuda da inteligência artificial.

Now and Then era umas das músicas de uma fita cassete que Lennon gravou para McCartney em seu apartamento em Nova York, no edifício Dakota, em 1979, um ano antes de ser assassinado. A fita foi entregue para McCartney em 1994, mas não foi lançada imediatamente porque a gravação estava danificada com um ruído de fundo na demo.

O inglês Oliver Murray, diretor de um minidocumentário que conta a história por trás da canção Now And Then, afirmou que existiam ruídos de uma televisão ligada e o microfone estava posicionado no lugar errado na hora da gravação.